Di Maria l’a confirmé : «Le PSG veut le virer…»

Que les jours de Mauricio Pochettino soient comptés au PSG n’est plus un mystère. L’entraîneur argentin sera licencié dans les prochains jours, selon diverses sources en France, bien que le club parisien n’ait toujours pas de remplaçant, ce sur quoi il travaille le plus, avec Zidane comme principal candidat. Le dernier à affirmer que le PSG ne veut plus de l’entraîneur est un de ses compatriotes, Ángel Di María.

L’ailier, qui comme par hasard vient de quitter le PSG, a assuré dans une interview pour son pays vouloir se débarrasser de Pochettino : «Il y a d’autres joueurs qui vont sûrement partir. Le mien était le plus simple car ils n’ont pas eu à me renouveler», d’un côté ça m’a fait mal et de l’autre non. Je comprends qu’ils veulent aussi que l’entraîneur parte. Il y aura un très grand changement, mais je pense que Messi a su le comprendre», a-t-il déclaré pour TyC Sports

L’avenir de Di Maria est maintenant ce qui amuse le plus la presse. Il y avait eu des spéculations sur un arrangement pour jouer pour la Juventus, mais à la fin, cela a échoué et la possibilité de signer pour le FC Barcelone a été très fortement évoquée.

Di María avait déjà été lié en 2017 et le club catalan l’avait écarté. Fort d’un passé au Real Madrid, Di María a évoqué l’élimination du PSG face aux Merengues en Ligue des champions.

«C’était difficile pour tout le monde, pas seulement pour Leo Messi. Les gens étaient excités parce que nous avions une équipe terrible pour pouvoir tout gagner. (…) Avoir été laissé de côté a très mal fait le club, c’est pourquoi c’est la façon c’est le cas. Il a aussi fini par quitter Leonardo (le directeur sportif, déjà remplacé par Luis Campos)». L’idée de Di Maria serait de jouer une dernière saison en Europe, puis de retourner en Argentine pour jouer pour Rosario Central.

«Je n’ai rien dans la tête, je suis concentré sur l’équipe nationale argentine. Plus tard, nous verrons ce qui se passera. L’essentiel est que ma famille va bien», a-t-il déclaré en d’autres termes mais en même temps ajouté :

«Je suis dans un bon moment et je sens que je suis là pour continuer à être et à m’amuser en Europe avant la Coupe du monde. Retourner à Central me passe par la tête, c’est quelque chose que j’ai toujours dit et que je veux accomplir».