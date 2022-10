Di María en a marre des spéculations et réagit : «Arrêtez d’inventer…»

Ce jeudi, Angel Di María a mis fin aux spéculations sur son avenir, utilisant les réseaux sociaux pour préciser qu’il ne quittera pas la Juventus en janvier, lors de la réouverture du marché des transferts.

«Je ne suis pas du genre à donner des explications quand je lis des mensonges, mais cette fois, il faut vraiment que ce soit le cas. Je ne sais pas qui invente que je pars en janvier. Mes déclarations dans lesquelles je dis que je vais prendre ma retraite à Rosario Central sont récents, mais ce sont les mêmes que je fais depuis le premier jour où j’ai joué en Europe, en 2007», a commencé par écrire Di María, poursuivant.

«Cela ne veut pas dire que je veux partir aujourd’hui, ou en janvier. Arrêtez d’inventer, s’il vous plaît. Je suis très heureux dans ce grand club, avec cette ville et quand je serai à nouveau bien physiquement, je ferai de mon mieux, car Je l’ai toujours fait, ici et partout. J’adore le football et je n’aime pas regarder les matchs chez moi. J’aime les jouer, alors ne croyez pas tout ce que vous lisez, car cela n’aide pas. nom du club», a conclu la star argentine qui a signé à la Juventus l’été dernier.

Il est rappelé que Di María a subi une nouvelle blessure qui l’a empêché d’aider la Juventus, une équipe qui traverse une période négative et qui a récemment été battue par Benfica, à l’Estádio da Luz, après avoir été, par conséquent, retirée de la phase suivante. de la Ligue des Champions.