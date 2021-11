Di Maria a mis Messi sur le banc et a donné des indications sur l’avenir de Mbappé au PSG

El Fideo n’a rien sauvé et a révélé les détails de la présence de la star argentine en France. De plus, il a évoqué la continuité de l’attaquant français et, sans le vouloir, a trompé les fans du Real Madrid.

Angel Di María traverse un doux présent tant au niveau de l’équipe nationale argentine que dans son club. Installé dans l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino, le milieu de terrain de Rosario a évoqué sa situation actuelle, évoqué également l’adaptation de Lionel Messi, et évoqué la continuité de Kylian Mbappé au PSG.

«La réalité est que ce genre de chose est une décision personnelle. Kylian sait quelle direction il veut donner à sa vie, à sa carrière de joueur. Évidemment, nous aimerions lui dire de renouveler, mais ce sont des décisions personnelles. C’est un cadeau d’avoir l’opportunité de jouer avec. La connexion que j’ai eue est vraiment bonne et de pouvoir jouer avec des joueurs comme ça, c’est extraordinaire», a-t-il déclaré à propos du Français.

Puis, dans l’entretien qu’il a donné à l’émission Rothen de RMC Sport, il a révélé des détails sur le présent de Léo à Paris : «Ça n’a pas été facile pour lui, il a eu toute sa vie à Barcelone. Nouvelle maison, nouvelle école pour ses enfants». .. Pour quelqu’un qu’Il essaie de changer tout le temps. C’est facile, mais pas pour lui. Il a eu toute sa vie au même endroit. Mais il est heureux, ce qui est le plus important.»

«Il est heureux. Sa famille s’adapte bien, ses enfants s’amusent à l’école», a-t-il ajouté et avoué qu’il méritait de remporter à nouveau le Ballon d’Or : «Il a eu une année très importante dans sa carrière. Gagner l’America’s Cup avec son pays, ce sont vraiment des choses qui ont finalement atteint l’équipe nationale. C’est pourquoi il le mérite depuis longtemps».

Pour clôturer, il a mis sur le banc La Pulga et le trident qu’ils composent avec Neymar et Mbappé : «Quand on a trois joueurs comme ça, c’est normal qu’un entraîneur les mette en place, car ce sont les meilleurs sur le terrain. Leo est différent des autres. C’est le meilleur joueur du monde et il le montre toujours sur le terrain. Ensuite, j’essaie d’être au meilleur niveau, de faire de mon mieux pour être dans le onze. Ce sont les décisions de l’entraîneur et j’essaie faire de mon mieux pour offrir des options complémentaires.