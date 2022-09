Deux policiers londoniens reconnus coupables d’envoi de messages violents et racistes

Un policier du commissariat d’Angoulême, condamné pour faux et violences et interdit d’exercer pendant un an, s’est suicidé à son domicile, a-t-on appris mercredi 21 septembre auprès du parquet, confirmant une information du site Actu17. Âgé de 46 ans, le fonctionnaire a mis fin à ses jours mardi soir en utilisant son arme de service.

L’affaire pour laquelle il venait d’être condamné en appel s’est déroulée début 2019 en région parisienne, où ce père de trois enfants exerçait alors au sein d’une brigade anticriminalité, selon le quotidien régional La Charente Libre.

Selon le parquet d’Angoulême, le 16 septembre, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement rendu le 19 novembre 2020, qui l’avait condamné à six mois de prison avec sursis, avec interdiction d’exercer pendant un an, pour des faits de violences par personne dépositaire de l’autorité publique et de faux en écriture publique. Plus de trente policiers se sont donné la mort depuis le début de l’année.

Avec AFP