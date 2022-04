Deux ans de contrat et titulaire sûr : l’offre qui ferait sortir Di María du PSG

Il vient d’inscrire quatre buts et une passe décisive dans le 5-1 que son équipe a marqué contre Watford pour la 34e journée de Premier League, même si cela ne changera rien à son avenir immédiat.

On parle de Gabriel Jesus, le Brésilien qui, selon la presse, quittera Manchester City à l’issue de cette saison 2021-22. Et la raison est simple : les hommes de Guardiola songent déjà à signer Erling Haaland et il faut faire de la place au Norvégien, au-delà du niveau de Jésus.

Fabrizio Romano, un journaliste italien, l’a dit clairement il y a quelques jours : «Gabriel Jesús quittera Man City cet été (européen), le plan est clair depuis des mois, car ils travaillent sur l’accord Haaland et le contrat expire en 2023.»

Le Brésilien n’a pas été ce à quoi on s’attendait à son arrivée et avec le départ d’Agüero son niveau s’est encore plus exposé. City veut inverser la pénurie d’attaquants efficaces. C’est pourquoi il est sur le marché et l’un des clubs qui a le plus de chances de l’emmener est le FC Barcelone.

Cependant, Jésus a tout nié, pour le moment : «Ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. Vous vous attendiez à ce que je dise cela, mais c’est la vérité. C’est maintenant le meilleur moment de la saison concentré sur mon équipe, avec mes coéquipiers, pour me battre pour le premiers League.

Je l’ai gagné trois fois avec mes coéquipiers et je sais ce que ça fait, je veux avoir à nouveau ce sentiment. Et puis bien sûr nous avons aussi un dur match mardi contre Madrid et c’est sur ça que je me concentre». La déclaration était pour The Guardian .

40 millions pour Gabriel Jésus

Le problème pourrait se concentrer sur le coût : 40 millions d’euros. Compte tenu de sa faible campagne 2021-22, avec 11 buts en 35 matchs, cela pourrait être un prix élevé. City a déjà vendu Ferran Torres à Barcelone pour 55 millions et jusqu’à présent, cela n’a pas été ce à quoi on s’attendait.

Eric Garcia ne travaille pas non plus. Du club culé, ils spéculent beaucoup avec Lewandowski et même avec Haaland, mais aujourd’hui celui qui a le plus de chances est le susmentionné Gabriel Jesús.