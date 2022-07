Deuil : la femme de Donald Trump décédée

La première femme de Donald Trump, Ivana Trump n’est plus. L’ancienne mannequin de 73 ans est décédée ce jeudi 14 juillet 2022 suite à une crise cardiaque selon Daily Mail.

Paola Alavian, propriétaire du restaurant italien Altesi’s situé à quelques pas de la maison d’Ivana dans le quartier chic de l’Upper East Side à Manhattan, a déclaré qu’elle avait dîné avec elle mercredi soir, la veille de sa mort.

Jusqu’à ce moment, Ivana, l’ex-épouse de l’ancien président Donald Trump semblait de bonne humeur, a-t-il dit. Mais «avait peut-être l’air un peu fatiguée et a commandé une très, très petite quantité de nourriture» avant de récupérer le chèque et de rentrer chez elle.

Le lendemain matin, alors qu’elle montait les escaliers à l’intérieur de sa maison, la femme d’affaires et ancienne mannequin a subi ce qui aurait été un arrêt cardiaque. Elle a été retrouvée allongée au bas de l’escalier peu après midi jeudi par une femme membre du personnel arrivant au travail qui a déverrouillé la porte. Elle a découvert qu’elle ne respirait pas et a appelé la police.

Les flics disent qu’ils ont été appelés à l’appartement pour signaler qu’une personne avait subi un arrêt cardiaque vers 12h40, avant que Mme Trump ne soit déclarée morte. Une autopsie est en cours pour établir la cause exacte et l’heure de sa mort. Une source proche de la famille a déclaré que sa santé déclinait depuis un certain temps.

Son histoire avec Donald Trump

Ivana était surtout connue comme la première épouse de Donald, qu’elle a épousé en 1977 alors qu’il était héritier de l’immobilier et magnat des affaires. Il est la mère de ses trois enfants aînés : Ivanka, Eric et Donald Jr. Le couple a divorcé en 1992 après avoir découvert qu’il avait une liaison avec la femme qui allait devenir sa deuxième épouse, Marla Maples. Ivana est devenue une femme d’affaires à part entière, ainsi qu’une personnalité médiatique, une créatrice de mode et une auteure.

Donald Trump, son ex-mari a été le premier à partager la nouvelle de sa mort jeudi, en lui rendant hommage sur sa plateforme Truth Social. «Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, qui sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York», a-t-il écrit.