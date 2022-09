Désastre : R Kelly condamné à une nouvelle sanction

Jennifer Lopez ajoute une autre réalisation à son CV. La femme de 53 ans est devenue la nouvelle ambassadrice mondiale de la marque de lingerie italienne Intimissimi, dans le but d’introduire la marque en pleine croissance aux États-Unis.

La société a signé l’accord avec la star hollywoodienne, faisant de Jennifer le visage d’Intimissimi, le directeur général Marcello Veronesi explique qu’ils ont un plan de croissance ambitieux qui a été ralenti au cours des dernières années, à la suite de la pandémie de coronavirus.

Sandro Veronesi, PDG de la société, a révélé que la marque était consciente des différences entre les marchés et le public européens et américains. «Nous voulons beaucoup grandir et nous voulons aussi mieux comprendre les goûts et les préférences du public américain car les deux marchés sont différents et les concurrents sont différents», a-t-il partagé.

Jennifer est connue pour avoir un style unique et éclectique, expliquant précédemment qu’elle a gardé ce mélange de ténacité et de sensualité après avoir grandi à New York, dans le Bronx.