Des problèmes au FC Barcelone ? Xavi n’était pas l’élu de Joan Laporta

En ce moment, Radamel Falcao vit un grand moment de son retour dans le football espagnol. Et dans le cadre de toute l’euphorie qu’il génère avec Rayo Vallecano, nous avons revu quelques interviews qu’il a données tout au long de sa carrière.

Parmi les diverses curiosités que l’on passe en revue sur la carrière du Tigre, on retrouve que, lors de son aventure avec Chelsea, il a révélé les noms des footballeurs les plus talentueux qu’il ait rencontrés au plus haut niveau.

Interrogé directement par le footballeur le plus talentueux avec ou contre lequel il avait joué jusqu’alors, l’ancien capitaine de l’AS Monaco s’est retrouvé avec de purs rivaux : les ressources de Cristiano Ronaldo, la magie de Neymar, le génie de Lionel Messi et le Le déséquilibre d’Eden Hazard à son apogée.

«Joueur talentueux ? Cristiano Ronaldo et Neymar. J’aime qu’ils utilisent généralement des ressources différentes. Lionel Messi, bien qu’il soit plutôt un dribbleur. Et aussi Eden Hazard», a répondu le meilleur buteur historique de l’équipe nationale colombienne, dans le Q&A de la section The Skill Set qu’il a complété (2016) avec les médias officiels de Chelsea.

Les rivaux les plus qualifiés de Radamel Falcao

– Cristiano Ronaldo (Portugal).

– Neymar (Brésil).

– Lionel Messi (Argentine).

– Eden Hazard (Belgique).

Radamel Falcao est le joueur avec le plus de buts (35) dans l’histoire de l’équipe nationale colombienne. Légende éternelle dans le football de son pays.

Radamel Falcao est le joueur avec le plus de buts (30) dans toute l’histoire de l’UEFA Europa League. Il a réussi à être champion et meilleur marqueur de cette compétition avec Porto et l’Atlético de Madrid.