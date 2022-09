Des photos dévoilent la nouvelle petite amie de Kylian Mbappe

Déterminé à faire bonne figure cette saison, Eden Hazard n’a pas encore suffisamment de temps de jeu pour s’exprimer pleinement. Pour y remédier, l’ancien de Chelsea a tenu à interpeller son entraineur Carlo Ancelotti après la victoire de la Belgique face au Pays de Galles ce jeudi soir.

«Si Carlo Ancelotti a confiance en moi ? Il faut lui poser la question, quand vous le voyez, vous lui demandez. J’ai envie de jouer, ça a été des moments compliqués, parce que j’ai envie de jouer, mais que je ne joue pas. Je me donne à fond, j’ai envie d’être sur le terrain», a confié Eden Hazard en zone mixte, avant d’en rajouter une couche.

«Je me sens bien au Real Madrid, c’est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C’est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue», a conclu Eden Hazard. Reste à savoir si Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, offrira plus de temps de jeu à son numéro 7.