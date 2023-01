Des messages d’insultes de Bartomeu envers Messi ont fuité : «il est un nain, un rat d’égout»

Des messages ont été publiés entre un ancien avocat de Barcelone et l’ancien président du club insultant l’Argentin pour être allé au PSG.

La paix n’a pas duré longtemps pour Lionel Messi. Après avoir remporté la Coupe du monde, la star argentine est de nouveau au centre de la polémique après que des discussions entre Román Gómez Ponti, ancien avocat de Barcelone, et Bartomeu, ancien président du même club, aient fuité. Dans les messages (écrits en catalan), vous pouvez lire comment l’avocat insulte le footballeur.

Après avoir terminé 2022 comme l’un des meilleurs de sa vie, l’attaquant a découvert les attaques de l’ancien conseil d’administration de l’équipe catalane. Ils l’ont accusé d’avoir utilisé l’équipe, d’avoir demandé de l’argent supplémentaire pour lui et Luis Suárez, puis de s’être enfui en France pendant la crise économique de 2020.

Il faut se rappeler que Leo a quitté en larmes le club qui l’a vu grandir. La décision n’était pas la sienne, mais il n’y avait pas d’argent pour payer les salaires des footballeurs. Suite à cela, le champion du monde est parti en tant qu’agent libre au PSG pour être coéquipier avec Neymar et Mbappé.

Les insultes de Mario Bartomeu

Gómez Ponti a défini Messi comme un rat d’égout: «Barto, vraiment, tu ne peux pas être une si bonne personne avec ce rat d’égout. Le club lui a tout donné et il s’est consacré à marquer une dictature des transferts, des transferts, des renouvellements, patros (sponsors) rien que pour lui, etc».

De plus, il l’accuse d’avoir eu des relations avec un trafiquant de drogue : «Je ne pourrai jamais le faire que Pinto, le renouvellement de Suárez, et celui de Jordi Alba, ou la commission de renouvellement de Fati (Rodrigo Messi, agent ? Mais il ne sait même pas lire et en plus il avait un trafiquant de drogue comme partenaire)».

En revanche, il a soutenu que le mari d’Antonela Roccuzzo doit la vie à Barcelone et l’a traité de nain hormonal : «Et surtout l’accumulation de chantage et d’impolitesse que le club et ceux d’entre nous qui travaillent ont subi de cette crise hormonale. Ce nain à qui il doit la vie au Barça… ah !»

Enfin, il a raconté que Messi avait demandé que son salaire soit laissé tel quel, mais qu’il le baisse à ses coéquipiers : «Mais quand ça va mal (pandémie) vous recevez le mythique WhatsApp : “Président, baissez le salaire des autres, mais ne me touche pas Luis et moi.” J’espère que je marcherai parmi l’indifférence des gens, ce qui est la pire chose qui puisse lui arriver (un pesetero de plus)».

Les conversations de Gómez Ponti avec Bartomeu ont été révélées à la suite de l’enquête ouverte contre l’ancien dirigeant de Barcelone, accusé de détournement de fonds, de paiements impossibles à effectuer, de corruption et de nombreux autres crimes de nature monétaire.