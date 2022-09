Des manifestations dans toute la France pour les salaires et les retraites

Élisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait ouvrir un nouveau cycle de concertations sur la réforme sur les retraites.

«Augmentez nos salaires, pas la misère» : les manifestants ont battu le pavé jeudi, à l’appel de la CGT, FSU et Solidaires et d’organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires et donner un coup de semonce sur les retraites, au moment où l’exécutif précise sa méthode pour réformer.

La CGT a revendiqué, pour cette première journée de mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée, «plus de 250.000» participants dans près de 200 manifestations en France (contre «près de 80.000» le 17 mars et «plus de 150.000» le 27 janvier).

Quelque 40.000 manifestants, selon les organisateurs, ont marché à Paris de Denfert-Rochereau à Bastille, derrière une banderole proclamant: «Augmentation des salaires, minima sociaux, bourses et retraites, il est urgent d’agir!».

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a mis en avant «un premier avertissement au gouvernement et au patronat pour que s’engagent rapidement des négociations salariales» et pour signaler, «puisque c’est l’actualité», que les Français ne veulent «pas travailler plus longtemps».

«L’urgence sur les salaires, ça devient vital pour pas mal de gens», a plaidé Murielle Guilbert (Solidaires). Parmi les manifestants, Ibrahima Tell, employé de la restauration de 39 ans: «Une trentaine d’euros par mois supplémentaires ne changeront rien à la situation. Ce qu’il faut, c’est 100 à 200 euros d’augmentation. Tout a augmenté, je le vois bien dans le domaine de la restauration (…) Et puis il y a aussi l’énergie, le chauffage (…) On veut que je mette le chauffage à 19 degrés ? Mais on est déjà en train de crever de froid», témoigne-t-il. Plusieurs responsables politiques de gauche étaient présents, dont Fabien Roussel (PCF), Mathilde Panot (LFI), Olivier Faure (PS) ou encore Sandrine Rousseau (EELV).

Dès la matinée, plusieurs milliers de personnes (4 300 selon la police) avaient manifesté à Marseille, en présence de Jean-Luc Mélenchon (LFI). Ils étaient entre 3 200 (police) et 4.500 (CGT) à Nantes, 770 à Besançon, plus de 2 000 à Toulouse, plusieurs centaines à Strasbourg, 500 à Belfort (police), entre 1 600 (préfecture) et 3 500 (CGT) à Caen, entre 3.500 (police) et 8 500 (syndicats) au Havre ou encore entre 1.870 (préfecture) et 3 500 (CGT) à Rouen.

À La Réunion, un millier de personnes ont défilé dans les rues de Saint-Denis (nord de l’île) et à Saint-Pierre (sud). Le ministère de l’Éducation nationale a rapporté à la mi-journée un taux de grévistes de 11,01% chez les enseignants. Le Snes-FSU a revendiqué, lui, «30% de grévistes» dans les collèges et lycées, tandis que le Snuipp-FSU en a recensé 20% dans le primaire.

Un projet de loi sur les retraites «avant l’hiver»

Côté transports, trois syndicats sur quatre, y compris la CFDT-Cheminots, avaient appelé à la grève à la SNCF. Des perturbations ont été signalées sur certaines lignes TGV Inoui, Intercités, Ouigo, TER, et Transilien en Ile-de-France. Du côté de la RATP, où seule la CGT avait appelé à la grève, le trafic était perturbé sur le RER B ou les bus. La fédération CGT de l’agroalimentaire a recensé «près de 400 appels à la grève» et «au bas mot, 50.000 grévistes».

La première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé jeudi à l’AFP que le gouvernement allait ouvrir un nouveau cycle de concertations en vue d’adopter un projet de loi sur les retraites «avant l’hiver», permettant une entrée en vigueur à l’été 2023 d’une réforme prévoyant le «report progressif de l’âge de départ» jusqu’à 65 ans en 2031.

«On ne veut pas négocier l’allongement de l’âge de la retraite», a prévenu Philippe Martinez. Quant à participer aux concertations prévues par l’exécutif dès la semaine prochaine, «si c’est pour nous dire voilà ce qu’on veut et maintenant faites ce qu’on vous dit, on ne restera pas longtemps».

La CFDT qui, comme FO, ne participait pas à la journée de mobilisation, a indiqué qu’elle «s’engagera(it) dans les discussions» et réclame «loyauté et transparence».

Tous les syndicats nationaux (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires et Unsa) doivent se retrouver au siège de l’Unsa lundi. Il s’agira de discuter «des modalités pour poursuivre ce mouvement», a dit M. Martinez, plaidant pour l’unité «la plus large possible».

La CFDT ira pour «construire des propositions communes sur les axes de concertation qui s’ouvrent et contrer le report de l’âge légal à 65 ans», a-t-elle dit. Les partis de gauche prévoient de leur côté une «grande marche contre la vie chère et l’inaction climatique», le 16 octobre, sans le soutien, un temps envisagé, de la CGT.

