Des jumeaux réunis à la tête sont séparés après une opération compliquée (photos)

Des jumeaux conjoints réunis à la tête ont été séparés avec succès au Brésil. «Ce fut l’opération la plus difficile, la plus complexe et la plus stimulante de ma carrière», a déclaré lundi le neurochirurgien Gabriel Mufarrej du Centre du cerveau de l’IECPN à Rio de Janeiro à propos de la séparation des jumeaux de trois ans Arthur et Bernardo Lima. «Au début, personne ne pensait que c’était possible. Les sauver tous les deux était un exploit historique».

Les frères et sœurs de l’État de Roraima, dans le nord du Brésil, qui sont nés en 2018 et auront bientôt quatre ans, étaient des soi-disant jumeaux craniopagus. Cela signifie qu’ils étaient bandés à la tête, ce qui est très rare. Leur séparation a nécessité un total de neuf interventions chirurgicales, dont la dernière a duré 23 heures. L’équipe médicale comptait près de 100 membres. La procédure était compliquée par le fait que les jumeaux partageaient d’importants vaisseaux cérébraux.

Des photos et des vidéos publiées après les opérations réussies montrent les frères et sœurs dans un lit d’hôpital, se tenant la main. Les garçons se remettent encore de la chirurgie et des chirurgies supplémentaires pourraient être nécessaires à l’avenir. Bernardo a des déficits moteurs sur le côté droit de son corps. «Il leur faudra du temps pour être là où nous voulons qu’ils soient», a déclaré le chirurgien Mufarrej.