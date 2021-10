Des internautes incitent une tiktokeuse de 25 ans à se suicider en direct

Les chiens sont à nos côtés dans les moments les plus difficiles. Non seulement ils soutiennent les gens dans leurs activités quotidiennes, mais ils sont également là pour nous en cas de besoin. Le petit Polo en est la preuve.

Polo a sacrifié sa vie pour sauver la petite Viviana, âgée de 8 mois au moment des faits, qui a failli mourir dans l’incendie de sa maison.

Le drame s’est produit il y a plusieurs années. La maison d’Erika a pris feu alors que sa fille de 8 mois, Viviana, était à l’intérieur.

Une terrible tempête a ravagé la ville, après quoi la foudre a frappé. La mère venait de sortir de la voiture lorsqu’elle a vu les flammes se propager.

«J’ai essayé de monter les escaliers, mais j’ai immédiatement commencé à me brûler. Mes cheveux ont brûlé et quand j’ai attrapé la balustrade, toute la peau de ma main a fondu. Mon visage a commencé à me brûler, mais j’essayais juste de monter les escaliers», a-t-elle déclaré à CBS.

Erika ne pouvait pas passer les flammes, et elle ne pouvait pas respirer à cause de la fumée. Alors elle s’est précipitée dehors et en même temps a appelé le 911 pendant qu’elle hurlait à l’aide. La mère était terrifiée par ce qui se passait à l’étage, où elle avait laissé sa fille.

Ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’à ce moment précis, le chien de la famille sacrifiait sa vie pour sauver la petite Viviana de l’incendie. Polo protégeait le corps de l’enfant avec son propre corps !

Finalement, les pompiers ont réussi à sauver la petite fille. Si Polo ne l’avait pas protégée, elle n’aurait probablement jamais survécu. Elle avait des brûlures sur 20 % de son corps.

Viviana s’est complètement rétablie. Polo ne reviendra jamais, mais son histoire ne sera jamais oubliée et il vivra dans les cœurs de sa famille pour toujours.