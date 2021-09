Des détenus coupe le pénis d’un pédophile et lui arrache le cœur

Laetitia Czuba a disparu à l’âge de 33 ans le 25 septembre 2012. Vers 20H00, elle a quitté son domicile de Fréjus, dans le Var, pour passer la nuit chez sa grand-mère à Peymeinade, dans les Alpes-Maritimes. Mais elle ne s’y est jamais rendue.

Sa voiture a été retrouvée vers 22h30 à Bordighera, en Italie, à 120 km de Fréjus. Le véhicule a été retrouvé fermé à clé, avec le téléphone et les papiers d’identité de la disparue à l’intérieur.

Le sac de vêtements, que Laëtitia avait pris pour aller dormir chez sa grand-mère, a été retrouvé entre une plage et une résidence.

Des images de vidéosurveillance montrent la jeune femme en train d’enjamber le portillon de cette résidence située en contrebas de la route italienne du littoral, entre Bordighera et San Remo.

Après on n’a plus aucun signe de vie. Neuf ans après, cette affaire reste non élucidée. Dans cette enquête, une nouvelle juge d’instruction a été nommée. Cette dernière a lancé de nouvelles investigations grâce à une commission rogatoire internationale.

Dans les prochains jours, l’enquête va refaire le parcours de la jeune femme entre Fréjus et l’Italie.

«Il y a beaucoup de choses qui ont été négligées dans ce dossier… Sa voiture a été saisie mais on ne sait pas s’il y avait des traces de sang à l’intérieur… On ne peut pas affirmer non plus qu’elle était seule dans la voiture au moment de passer le péage d’Antibes ! Avec ces nouvelles recherches, on veut savoir ce qu’il s’est passé» a confié Claude Czuba, le père de la disparue, rapporte francebleu.fr