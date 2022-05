Dernière nouvelle : accord trouvé entre Di Maria et la Juventus !

Toute à la joie d’accueillir prochainement son premier enfant, Rihanna multiplie les photographies de sa grossesse depuis l’annonce de l’heureux événement fin janvier. La star a récidivé ce week-end et créé la surprise en posant une coupe à la main.

Alors que la cheffe d’entreprise a dévoilé samedi un ventre toujours plus rond, à l’occasion d’une vidéo faisant la promotion d’un cosmétique développé par sa marque Fenty, l’interprète d’«Umbrella» s’est mise en scène une serviette nouée sur la tête, des concombres sur les yeux et une coupe à la main.

De quoi susciter quelques interrogations de la part d’internautes. «Boit-elle de l’alcool ?», «Qu’y-a-t-il dans sa coupe ?», peut-on lire entre autres réactions à cette nouvelle publication, accompagnée d’une bande-son des plus originales, expliquant les bienfaits relaxant des documentaires sur les tueurs en série auprès de certaines femmes.

Pour se relaxer et prendre soin d’elle, Rihanna semble, de son côté, plutôt miser sur ses propres soins. Elle ne cède pas non plus au luxe de boire une coupe de champagne, puisque c’est du Ginger ale, une boisson pétillante sans alcool, qu’elle verse dans sa coupe, comme en témoigne la vidéo.

and that’s on self care bih 🧖🏿‍♀️ pic.twitter.com/KcLQi9Nwe3 — Rihanna (@rihanna) May 7, 2022

A 34 ans, l’artiste pourrait bien donner naissance à son premier enfant, issu de sa relation avec le rappeur A$AP Rocky, ce mois-ci. Le couple est ensemble depuis décembre 2020.