Demi Lovato explique pourquoi il est «dérogatoire» de qualifier les extraterrestres d’«extraterrestres»

Eminem et Snoop Dogg ont eu un malentendu l’année dernière lorsque le DO-Double-G a exclu son collègue protégé Dr. Dre de cette liste des 10 plus grands rappeurs de tous les temps.

Eminem a riposté avec un coup léger sur la musique à assassiner par: la face B a coupé «Zeus» quand il a rappé, «En ce qui concerne le bœuf écrasé, je suis habitué aux gens qui me frappent / Mais pas dans mon camp / Et diplomatique comme J’essaie de l’être / La dernière chose dont j’ai besoin, c’est de Snoop me doggin’ / Mec, Dogg, tu étais comme un putain de dieu pour moi / Meh, pas vraiment (haha) / J’avais un chien à l’envers.

En décembre 2020, Eminem a expliqué pourquoi les commentaires de Snoop Dogg le dérangeaient tant.

«Au fait, tout ce qu’il a dit était bien, jusqu’à un certain point», a expliqué Em vers la trentaine de minutes. «Il dit que je ne suis pas dans son Top 10 parce qu’il y a des rappeurs dans les années 90 avec lesquels je ne peux pas baiser… A : Lui disant que Dre a fait la meilleure version de moi, absolument, pourquoi aurais-je un problème avec ça ? Serais-je ici sans Dre ? Putain non, je ne le ferais pas. Les rappeurs qu’il a mentionnés dans les années 90 – KRS One, Big Daddy Kane, [Kool] G Rap – je n’ai jamais dit que je pouvais baiser avec eux. Je n’ai jamais dit cela.»

Il a poursuivi: «Je pense que c’était plus le ton qu’il utilisait qui m’a pris au dépourvu parce que je me dis, d’où cela vient-il? Je viens de te voir, c’est quoi ce bordel ? Cela m’a jeté pour une boucle. Encore une fois, j’aurais probablement pu dépasser tout le ton et tout, mais c’était la dernière déclaration où il a dit: «Autant de musique sans laquelle je peux vivre, je peux vivre sans cette merde.» Maintenant, vous êtes irrespectueux. Cela m’a juste pris au dépourvu. Je n’étais pas prêt pour ça.

Mais la rupture momentanée d’Eminem et Snoop Dogg est fermement dans le rétroviseur. Au cours du week-end, Snoop a repris Shade 45 où il a parlé avec son partenaire du mont Westmore Too $hort et a laissé entendre qu’une collaboration Shady était en cours.

«La chanson solo de tout le monde était le dernier couplet de la chanson avant cela, sauf celui avec moi et Eminem», a-t-il expliqué. «Parce que j’avais l’impression que c’était comme une grande révélation. Quand les négros entendent cet Eminem sur ce putain de pute, c’est juste un tout autre niveau.

DJ Whoo Kid a partagé le clip sur sa page Twitter et a semblé confirmer la collaboration avec «Ce nouveau @snoopdogg et @eminem arrivent bientôt.»

Eminem et Snoop Dogg entreront dans l’histoire du Hip Hop en faisant équipe avec Dr. Dre, Kendrick Lamar et Mary J. Blige pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI Pepsi le 13 février 2022.

En tant que «stratège du divertissement musical en direct» de la NFL, JAY-Z et Roc Nation servent de consultants sur des productions telles que le spectacle de la mi-temps du Super Bowl et ont joué un rôle essentiel dans la réservation de l’événement.

«L’opportunité de jouer au spectacle de la mi-temps du Super Bowl, et de le faire dans mon propre jardin, sera l’un des plus grands frissons de ma carrière», a déclaré le Dr Dre dans un communiqué envoyé à HipHopDX.

«Je suis reconnaissant à JAY-Z, Roc Nation, la NFL et Pepsi ainsi qu’à Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar de m’avoir rejoint dans ce qui sera un moment culturel inoubliable.» JAY-Z a ajouté: «C’est le spectacle de la mi-temps du Pepsi Super Bowl. C’est l’histoire en train de se faire.»