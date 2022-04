Demi : condamné à 30 ans pour meurtre, il met enceinte deux détenues

Le mannequin reprend son activité sur Instagram après dix jours de secret absolu après la mort de son fils et la naissance de sa fille.

Georgina Rodriguez est de retour sur les réseaux sociaux. Le mannequin, qui traverse l’un des moments les plus douloureux de sa vie, est réapparu sur son profil Instagram où elle compte plus de 37 millions de followers pour dédier un joli post à Cristiano Ronaldo. Et c’est que le couple est plus uni que jamais après la mort de leur fils et la naissance de leur fille le 18 avril.

«C’est avec notre plus profonde tristesse que nous devons vous annoncer le décès de notre fils. C’est la plus grande douleur qu’un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir», c’est ainsi que Cristiano et Georgina ont annoncé le drame survenu dans leur famille.

Depuis lors, on sait peu de choses sur le statut du modèle. Dix jours plus tard, la petite amie du footballeur a trouvé la force de rompre son silence avec une publication significative.

Georgina a posté sur son compte Instagram une image de Cristiano lors du match qu’il a disputé le week-end dernier contre Arsenal. Un cliché très spécial où le joueur portugais dédie un but à son ange au paradis.

Celle de Jaca accompagne cette image d’un émoticône de cœur blanc qui montre à quel point elle est fière du geste que le père de ses enfants a eu lors du dernier match de Manchester United.