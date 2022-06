Dembélé se moque encore de Barcelone, les 3 équipes qui lui offrent une fortune choquante

Bien qu’il ait été coté à 55 millions d’euros, Marco Asensio continuerait au Real Madrid jusqu’en 2023

Le Real Madrid a finalement mis un prix sur Marco Asensio Willemsen, le chiffre serait de 55 millions d’euros.

Bien que certaines équipes de Serie A soient intéressées par sa signature, l’ailier de 26 ans préférerait attendre 2023 où il sera libéré pour négocier directement avec son nouveau club.

Marco Asensio est un joueur au talent remarquable mais qui n’a jamais réussi à devenir le titulaire incontesté du Real Madrid.

Alors qu’il ne restait plus qu’un an à son contrat, et sachant qu’il continuerait à compter comme une alternative pour Carlo Ancelotti, la maison blanche l’a valorisé à 55 millions d’euros.

Malgré le prix élevé pour un joueur à seulement un an de contrat, l’ailier espagnol de 26 ans a suscité l’intérêt de la Juventus et surtout de Milan, qui souhaitait déjà le signer la saison dernière. Cependant, Asensio déclinerait toute offre qu’il pourrait recevoir dans cette fenêtre de transfert.

L’intention de Marco Asensio serait de rester au Real Madrid cette saison et d’attendre juillet 2023 où il partirait en tant qu’agent libre et non seulement il pourrait négocier directement avec le club où il veut aller, mais il recevrait également l’intégralité du bonus pour sa signature.