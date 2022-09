Dembélé : «j’aime regarder ces joueurs quand ils jouent, sauf…»

Dans une vidéo postée sur Instagram, Paul Pogba a donné de ses nouvelles après l’annonce de son opération au genou et de son conflit avec son grand frère, Mathias.

Paul Pogba traverse une période de doutes. Le milieu de terrain français fait la une de la presse depuis les vidéos de son frère aîné Mathias, l’accusant notamment d’avoir eu recours à un marabout pour jeter un sort contre Kylian Mbappé.

De son côté, le joueur de la Juventus Turin a porté plainte pour extorsion et accuse des hommes armés d’avoir voulu lui dérober 13 millions d’euros. La justice a même ouvert une enquête pour faire la lumière sur ses faits.

Au-delà de cette polémique extra-sportive, Paul Pogba a dû être opéré au genou. Cette blessure devrait sauf retournement de situation le priver de la Coupe du monde.

Sur ses réseaux sociaux, Paul Pogba a tenu à se montrer rassurant : «J’espère que vous allez tous bien. Moi ça va, dieu merci l’opération s’est très bien passée. On va récupérer, on va revenir très vite.

Je voulais tous vous remercier pour vos messages et votre soutien. Sachez que mentalement ça va malgré tous les soucis, la blessure et les autres problèmes.

On garde la tête haute, je ne suis pas tout seul, on a le très haut avec nous et on va avancer. Un grand merci à tous pour vos messages pour votre soutien.», a-t-il déclaré.