Dembele et sa trahison de Barcelone, va dans le club que les Catalans détestent le plus

La maison d’un homme est son château. Dans le cas de Neymar da Silva Santos Júnior, connu sous le nom de Neymar Júnior ou simplement Neymar, le vieil adage était complètement littéral. Son premier hôtel particulier à Paris avait une garniture de château.

Après avoir passé quelque temps dans un hôtel central de la ville lumière, la star brésilienne a emménagé dans un manoir avec plus de 464 pieds carrés d’espaces verts et plus de 92 900 pieds carrés d’espace habitable à la périphérie de la capitale française.

Le premier manoir de l’attaquant Neymar à son arrivée au Paris Saint-Germain était situé au sommet d’une colline au milieu d’une végétation luxuriante. La première propriété des «10» de l’équipe de football brésilienne est située à un peu plus de 20 kilomètres à l’ouest de la capitale.

La couleur prédominante à l’extérieur, comme tout hôtel particulier parisien, est le blanc avec des touches brunes. Mais l’attaquant brésilien n’a pas fait long feu dans cette belle demeure et a décidé de déménager pour des raisons bien particulières et particulières.

Le manoir, situé dans l’un des endroits les plus calmes de cette ville, est situé à près de 10 kilomètres des terrains d’entraînement du club.

La maison que Neymar possédait à Bougival, dispose de grands espaces verts et se trouve à côté de la Seine. C’était aussi la résidence du comédien Gérard Depardieu, dans les années 70 et 80 et a une capacité de plus de 20 personnes.

Le manoir où a séjourné l’attaquant brésilien Neymar a un loyer de près de 17 000 dollars par mois. L’accès facile à la propriété a causé un manque d’intimité et a été la raison pour laquelle la star brésilienne a été forcée de déménager dans une autre maison pour garantir sa sécurité.

Quel autre joueur de football célèbre vivait dans le même manoir

Cet hôtel particulier, dans le quartier chic de Bougvai à la périphérie de la capitale française, était également la maison de Ronaldinho, lorsqu’il a rejoint l’équipe de la Ville Lumière en 2002.

Il est arrivé au Paris Saint-Germain à la mi-2001 avec un grand désaccord de Guild , pour avoir prétendu qu’elle n’avait pas autorisé le transfert.

La FIFA résoudrait plus tard que l’institution obligerait le PSG à verser 5 millions de dollars à ses homologues brésiliens. Il y restera jusqu’à la mi-2003, date à laquelle il est parti révolutionner Barcelone.