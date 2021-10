«Dembélé est meilleur que Mbappe»

Les Portugais ont célébré après la victoire des Diables rouges contre l’Atalanta dans le groupe F de la Ligue des champions. «C’est Old Trafford !», a souligné le Portugais sur ses réseaux sociaux.

Manchester United est revenu de 2-0 contre l’Atalanta et s’est imposé pour la troisième journée du groupe F de la Ligue des champions, offrant un spectacle de souffrance à ses supporters à Old Trafford. Celui en charge de sceller la victoire (3-2) était Cristiano Ronaldo, qui était plus que fier et satisfait après le match.

«Oui ! Le Theatre of Dreams est en feu ! Nous sommes vivants ! Nous sommes Manchester United et nous n’abandonnons jamais ! C’est Old Trafford !», a-t-il publié sur son Instagram personnel.

Avec la victoire à Old Trafford, les Diables Rouges sont les leaders d’un groupe dans lequel toutes les options sont possibles.

C’est que Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United, pour tout gagner dans l’équipe de ses amours. Cependant, les résultats n’étaient pas ceux qu’il attendait, et il se demandait déjà si cela avait été un bon choix de revenir. C’est là que l’amour des couleurs s’épanouit.

Cristiano Ronaldo est une démonstration constante de dévouement et d’humilité. Sans aller plus loin, ses propres actions montrent qu’il en est ainsi.

En premier lieu, il a donné de l’argent pour revenir en Premier League, alors qu’il avait des offres plus alléchantes, même du club voisin de United.

Deuxièmement, il fonctionne comme un emblème d’une équipe, qui dépend beaucoup de sa silhouette maximale, et ne leur permet jamais de baisser les bras. Et en troisième lieu, aujourd’hui, il a clairement expliqué ce qu’il ressentait à nouveau, avec la publication qu’Old Trafford est sa maison.