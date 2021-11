Dembele a rejeté le renouvellement : combien d’argent entrera à Barcelone pour son pass ?

Au FC Barcelone, ils ne sont pas du tout optimistes. Et c’est qu’Ousmane Dembélé a rejeté le premier renouvellement de prolongation de contrat avec le club blaugrana pour avoir jugé l’offre «trop basse».

Bien que Xavi Hernández ait déjà déclaré qu’«il est un joueur important et qu’«il est peut-être l’un des meilleurs au monde à son poste», cela ne convainc pas tout à fait l’ailier français.

Mundo Deportivo détaille que «l’avenir d’Ousmane Dembélé se dessine de plus en plus loin du FC Barcelone alors que le joueur est à son tour tenté par un nouveau joueur puissant dans le football mondial : Newcastle United en Premier League.

La «peur» du Barça que le joueur parte gratuitement est connue depuis longtemps et maintenant elle se matérialise de plus en plus chaque jour.

Newcastle aurait sur la table la meilleure offre pour Dembélé, celle qui répond à ses exigences financières : 15 millions d’euros par saison pour le joueur pour un contrat minimum de 5 ans plus 15 millions d’euros supplémentaires en prime pour arriver gratuitement, sans plus signature une grosse somme pour votre agent. United est également intéressé, mais loin.

A Barcelone, ils savent qu’ils ne peuvent pas du tout égaler cette offre et malgré tout, ils continuent à négocier avec l’agent du joueur, Moussa Sissoko.

Le 1er janvier 2022, Dembélé sera libre de négocier avec n’importe quel club et de rejoindre éventuellement le 1er juillet de l’année prochaine. Cependant, de leur environnement, ils soutiennent que le joueur souhaite un projet sportif durable plutôt que de gagner plus.