Delphine Wespiser : l’ex-chroniqueuse de TPMP craque pour Ange Noiret ?

Delphine Wespiser a un nouveau coup de cœur. L’ex-chroniqueuse de TPMP a fondu pour Ange Noiret, le nouveau Mister météo de TF1.

Depuis son ascension en tant que Miss France, Delphine Wespiser poursuit son parcours médiatique. Après avoir intégré l’équipe de TPMP pendant quelque temps, elle a décidé de reprendre sa liberté.

Delphine Wespiser se consacre désormais à ses projets. L’un d’eux l’a d’ailleurs conduit au Cameroun où elle est partie à la rencontre des chimpanzés sauvages.

Une expérience inédite et dont l’ex-chroniqueuse de TPMP se souviendra longtemps. Mais si la jeune femme a fait plaisir à sa communauté avec ses reportages photo sur les grands singes, elle a aussi froissé du monde.

Car à la suite de son expédition au Cameroun, elle s’est offert un petit séjour en Corse. Et les jolis principes écologiques prônés par l’ex-Miss France ont semblé voler en éclats.

En effet, Delphine Wespiser a profité de son séjour sur l’ile de beauté pour faire du jet ski. Et cela n’a bien sûr pas plu à ses fans qui lui ont rapproché son manque de cohérence.

Mais il en faut plus pour démoraliser la belle. La jeune femme est d’ailleurs bien plus attristée ces jours-ci par la disparition de Geneviève de Fontenay, la créatrice emblématique du concours Miss France.

En effet, la célèbre «dame au chapeau» nous a quitté ce 1ᵉʳ août 2023 à l’âge de 90 ans. Dès l’annonce de son décès, Delphine Wespiser n’a pas manquè de lui rendre un bel hommage.

«C’est une femme qui avait un humour et une façon de parler propres à elle», a témoigné l’ex-chroniqueuse de TPMP sur Instagram. Sur ce même réseau social, la belle brune a aussi récemment fait une confidence plus troublante…

Sur ses réseaux sociaux, Delphine Wespiser a avoué son crush pour Ange Noiret. Le nouveau «Monsieur météo» de TF1 ne laisse en effet pas l’ex-Miss France de marbre.

Le remplaçant d’Evelyne Dhéliat est ce que l’on pourrait appeler en effet un beau gosse. Et il a aussi la tête bien faite ! Météorologiste de formation et ancien militaire, ce grand brun de 33 ans a fait un an en école d’ingénieurs. Puis deux en arts.

En tout cas, Ange Noiret ne laisse pas insensible la gent féminine, dont Delphine Wespiser fait partie. «Il peut m’annoncer la pluie tout l’été s’il veut», a fait savoir l’ex-intervenante de TPMP.

On comprend par là que Delphine Wespiser a complètement craqué sur le beau météorologue. Rappelons que la miss est désormais célibataire après avoir quitté son compagnon, Roger.

La jeune femme tenterait-elle de manière détournée de faire du pied à Ange Noiret ? L’affaire est en tout cas à suivre… Quant à l’intéressé, les remarques qu’il reçoit quotidiennement au sujet de son physique avantageux ne l’ennuie pas le moins du monde. «Si mon physique plaît, tant mieux», a-t-il fait savoir !