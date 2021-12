Delphine Jubillar : sa rivale a passé 145 appels vers un numéro inconnu au moment de sa disparition

Cinq membres d’une famille ont été retrouvés morts dimanche dans une maison de Lancaster, au nord de Los Angeles, en Californie (Etats-Unis).

Il s’agit de quatre enfants et de leur grand-mère, âgée de 50 ans. Les cinq victimes ont été tuées par balles. L’aîné des enfants n’avait que 12 ans et le plus petit était un nourrisson.

Leur père, âgé de 29 ans, a été interpellé lundi puis a été placé en détention provisoire. Ce vigile de profession avait récemment perdu son permis de port d’arme.

Sa caution a été fixée à deux millions de dollars. On ignore pour l’instant les raisons de son geste.