Déjà une première honte pour Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Après une année à oublier, Cristiano a entamé 2023 de la même manière. Arrivé à Al-Nassr cet hiver, tout semble être sombre pour le portugais qui a été éliminé de la Coupe d’Arabie Saoudite avec les siens.

Son manque de minutes et la mauvaise relation avec Ten Hag l’ont poussé à quitter United, la situation n’était pas différente non plus en Coupe du monde, il est parti du banc lors de l’élimination contre le Maroc et il ne pouvait pas faire grand-chose avec son entrée.

Malgré les critiques, le manque d’offres et les millions que les Arabes ont mis sur la table ont séduit le Portugais pour déplacer ses objectifs vers un football de niveau inférieur, mais la chance ne semble pas tourner.

Lors de sa première rencontre mémorable avec Al-Nassr, pour les demi-finales de la Super Coupe d’Arabie saoudite, son équipe est tombée face à Al Ittihad et a été éliminée de la compétition. Le Portugais était capitaine des hommes de Rubi García, mais n’a pas pu faire grand-chose pour renverser le résultat final.

Al Nassr était le grand candidat pour remporter le match, depuis le formidable marché des transferts que l’équipe avait forcé à viser la victoire, mais en 11 contre 11, Al Ittihad l’a emporté 3-1.