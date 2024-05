Découvrez les autres petits amis de Georgina Rodriguez avant Cristiano Ronaldo

Avant Cristiano Ronaldo, la vie amoureuse de Georgina Rodriguez a été remplie d’autres romances, dont certaines avec des personnalités connues du monde du spectacle.

C’est en 2016 que Georgina Rodríguez est apparue au grand jour en tant que nouvelle petite amie du footballeur portugais. Jusqu’alors, le mannequin espagnol s’était fait discret, mais à partir de ce moment, sa relation avec Cristiano Ronaldo l’a catapultée vers la célébrité internationale.

Toutefois, une enquête plus approfondie a permis de découvrir des détails sur les autres petits amis de la mannequin hispano-argentine avant qu’elle ne rencontre Cristiano. L’un d’entre eux était Alberto Santana, la star de “Mujeres y Hombres y Viceversa”, dont la relation avec Georgina a été révélée des années plus tard par son ami Amor Romeira.

Georgina a également eu une liaison avec l’acteur Miguel Ángel Silvestre, bien qu’elle ne soit jamais devenue une relation publique officielle. Pourtant, des photos d’eux deux dans les environs de Madrid témoignent de leur relation.

Le troisième petit ami connu de Georgina Rodríguez avant Cristiano Ronaldo était un jeune homme nommé Javi, avec qui elle a eu une liaison pendant son adolescence. Des années plus tard, Javi s’est fait connaître comme tentateur dans l’émission “La Isla de las Tentaciones“.

Il est clair que la vie amoureuse de Georgina a été pleine de hauts et de bas et de romances avant qu’elle ne trouve l’amour durable avec la star du football Cristiano Ronaldo. Son histoire d’amour avec la star portugaise est aujourd’hui l’une des plus médiatisées au niveau international.