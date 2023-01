Découvrez Cristiano Ronaldo et sa luxueuse maison en Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo est de retour à sa nouvelle carrière professionnelle en Arabie Saoudite. L’attaquant portugais n’est pas seul, il est accompagné de ses proches : sa compagne Georgina Rodriguez et leurs enfants. Ensemble, ils resteront dans une maison luxueuse de grande valeur.

Le lauréat du Ballon d’Or s’est installé dans le prestigieux et exclusif hôtel Four Seasons, au cœur de la capitale saoudienne, pendant que les détails sont en cours de finalisation. Le journal Daily Mail affirme que le sportif et le mannequin ont loué un total de 17 chambres, tant pour la famille que pour les employés les plus proches, comme l’équipe de sécurité.

Le journal souligne également que l’hôtel a demandé aux clients et au personnel de ne pas déranger l’attaquant en lui demandant des photos, afin que sa vie puisse se poursuivre aussi normalement que possible. Il s’agit de chambres spacieuses et lumineuses situées entre le 48e et le 50e étage de l’hôtel.

La suite Kingdom, avant-gardiste, est divisée en une chambre, un salon, un bureau privé et une salle multimédia. De même, l’immeuble, qui surplombe l’emblématique Tower Kingdom de 50 étages, dispose d’un spa avec service de massage et de sauna, d’un court de tennis, d’une salle de sport, de piscines extérieure et intérieure, d’un pont d’observation offrant des vues privilégiées sur la ville, d’un service de garde d’enfants et de traduction et d’un service de restauration proposant un large éventail de plats.

Des plats traditionnels aux délices culinaires internationaux variés. Cet hôtel peut aussi célébrer de grands événements, comme des événements ou des congrès. Sans aucun doute, une maison provisoire avec attention complètement personnalisée des plus réconfortantes et dont le prix de location s’élève à 285.000 euros par mois.

Un chiffre élevé qui ne sera pas un gros problème pour le compte en banque de Cristiano Ronaldo, devenu le sportif le mieux payé au monde puisque dans ce nouveau club il sera payé environ 100 millions d’euros par an pour les deux prochaines années de son contrat. Il agira également comme une sorte d’ambassadeur dont le travail consiste à promouvoir l’industrie du football et la candidature de l’Arabie saoudite à l’organisation de la Coupe du monde 2030.

De plus, les négociations étant sur la table depuis plusieurs mois, le couple aura pu réfléchir sereinement à l’école à choisir pour ses enfants. Les possibilités sont nombreuses, car la capitale saoudienne compte de nombreuses écoles internationales privées prestigieuses, telles que l’American International School ou la Notre-Dame High School.