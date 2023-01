Découvrez comment est la cuisine de la maison que Messi et Antonela ont rejetée

Le champion du monde, Lionel Messi, et Antonela Roccuzzo se connaissent depuis qu’ils sont enfants et se sont mariés en juin 2017. C’est sans doute l’un des couples les plus aimés et celui qui a su se tenir à l’écart des crises scandaleuses.

Tant dans les réseaux que dans leur quotidien, le footballeur et l’Argentin ont montré à quel point leur relation est saine et belle. Toujours montrer un amour authentique et, ne nous y trompons pas, enviable. Qui d’autre que Messi appelle sa femme après être devenu champion ?

On sait que le couple cherchait une maison pour pouvoir s’installer à Paris, après que le joueur argentin ait signé avec le PSG. Nous vous montrons donc comment est la cuisine américaine de la maison que Messi et Antonela ont rejetée.

Ce que l’on sait, c’est qu’ils cherchaient un terrain d’entente. Autrement dit, une maison qui ne sera pas loin du centre de formation du PSG ou de l’école où sont scolarisés leurs enfants.

Heureusement, la recherche est terminée et Messi a pu trouver une belle et luxueuse maison à partager avec sa famille.

Lionel Messi, le dernier romantique

Après avoir remporté la coupe du monde et donné la troisième étoile à l’Argentine, les déclarations du capitaine ont ému tout le monde. «Je veux bronzer avec ma femme à mes côtés, boire des potes et profiter d’être champion du monde.»

Messi continue de surprendre tout le monde. Il ne voulait rien d’extravagant ou de luxueux, La Pulga veut juste être avec Antonela dans le pays où il est né.