Décision très dure des supporters du PSG : «On va se taire…»

Lionel Messi et Neymar se retrouveront avec l’enfer de Paris, après la date FIFA. Les attaquants sud-américains, avec le classement de leurs équipes nationales en poche, ont rempli le match et scellé un excellent chemin vers Qatar 2022.

Désormais, ils devront affronter un nouveau match avec le maillot du PSG à domicile, et forcément ils se retrouveront encore une fois avec les fans, qui ne sont pas satisfaits des huées et des sifflets d’il y a quelques semaines, ont assuré qu’aujourd’hui ils exprimeront à nouveau leur mécontentement

Les supporters du PSG ne peuvent pas panser le coup dur que leur a porté le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Malgré les bonnes performances des Parisiens en Ligue 1, la relation entre l’effectif et ses supporters semble complètement rompue après l’élimination.

Ce dimanche, le PSG retrouvera le Parc des Princes, pour affronter Lorient, après cet après-midi où les huées sont tombées sur toute l’équipe parisienne.

Le Collectif Ultras Paris (CUP), groupe qui réunit différentes formations du groupe parisien, a fait savoir sur ses réseaux qu’il exprimerait à nouveau son mécontentement, même si cette fois ce ne sera pas avec des sifflets.

«Nous avons clairement et fermement exposé au club notre vision et nos revendications visant à placer enfin non pas le marketing, mais le sport au centre du projet, qui passe notamment nécessairement par la pérennisation du maillot Hechter comme symbole fort de l’identité du club, saison après saison.

Le club a besoin d’un nouveau souffle qui passe forcément par un nouvel organigramme. En attendant des progrès, nous continuerons à exprimer notre mécontentement dans les tribunes sans violence. Nous serons présents, mais en silence car ils ne méritent pas rien de mieux», lit-on dans le communiqué de LA CUP.

La relation entre l’équipe du PSG et les barreaux semble sans retour en arrière. La blessure d’une élimination coriace ne semble pas se cicatriser et les supporters parisiens réclament désormais un changement de club.

Messi et Neymar sont les deux grandes sources de colère, tandis que Mbappé, seul joueur sauvé des coups de sifflet, a un pied et demi hors du club.