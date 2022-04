Décès du fils de Ronaldo : Liverpool lui rend un hommage glaçant (vidéo)

Les supporters présents ce mardi dans les tribunes d’Anfield pour le choc de la 30e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester United ont réservé une minute d’applaudissements pour Cristiano Ronaldo.

Un joli geste de soutien au lendemain de l’annonce de la mort du bébé de l’attaquant portugais des Red Devils.

L’enjeu et la rivalité sportive n’ont pas pris le pas sur l’humanité lors de ce Derby d’Angleterre entre Liverpool et Manchester United mardi soir à Anfield lors de la 30e journée de Premier League.

A la septième minute de la rencontre (durant la huitième, en fait), comme le numéro 7 cher à Cristiano Ronaldo, les supporters présents dans les tribunes ont offert un bel instant de communion en réservant une minute d’applaudissements et en chantant un «You’ll Never Walk Alone» destiné à l’attaquant portugais des Red Devils.

Une manière de lui exprimer un vif soutien au lendemain de l’annonce de la mort de son fils nouveau-né.

A classy gesture from both Liverpool and Man United fans who briefly unite to pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family. #beINPL #LIVMUN

Watch Now 👉 https://t.co/NRYe31nXnO pic.twitter.com/DzHiR7gfhM

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 19, 2022