Debra Messing s’excuse d’avoir trollé Kim Kardashian pour ses débuts dans «SNL»

Debra Messing a admis qu’elle n’avait pas «l’intention» de «troller» Kim Kardashian après avoir partagé un tweet qui lui demandait pourquoi elle avait été choisie pour animer «SNL» dans une nouvelle interview pour un talk-show.

Debra Messing, 53 ans, s’exprime après avoir écrit un tweet controversé sur Kim Kardashian, 40 ans, et ses débuts en tant qu’animatrice sur Saturday Night Live.

L’actrice a demandé : «Pourquoi Kim Kardashian ?» dans son tweet, qui a été publié le 22 septembre après l’annonce de l’apparition de la star de L’incroyable famille Kardashian, et explique maintenant qu’elle n’avait pas l’intention de «troller» qui que ce soit en l’écrivant.

«Eh bien, je n’avais pas l’intention de la troller et si quelqu’un l’a pris de cette façon, je m’excuse», a-t-elle déclaré lors d’une apparition au Tamron Hall Show. «Cela n’a jamais été mon intention. Elle est ce phénomène. Je veux dire, elle est une icône culturelle.

«Je suis quelqu’un qui a grandi avec SNL», a-t-elle poursuivi. «J’adore la comédie, et ils ont depuis des décennies ce genre de formule. Et j’ai remarqué qu’ils avaient changé la formule, et je me suis dit : ‘Oh, a-t-elle une nouvelle émission télévisée qui sort ? A-t-elle un livre qui sort ? Est-elle dans un film ?’ Et elle n’a rien sorti. En fait, son émission télévisée venait de se terminer. Donc j’étais juste confus.

Debra a expliqué plus en détail pourquoi son tweet, qui appelait Kim «une icône culturelle» et suggérait que les hôtes de SNL sont généralement «des artistes qui sont là pour promouvoir un film, une émission de télévision ou le lancement d’un album», a été écrit tel quel.

«Tu sais que j’ai vécu sous un rocher. Je n’ai pas le doigt sur le pouls de la culture pop», a-t-elle déclaré à Tamron. «Alors je me suis dit ‘D’accord. A-t-elle fait quelque chose d’autre dont je ne suis pas au courant parce que je me suis tellement concentré sur l’activisme ?» Et clairement, cela a été interprété différemment.

«Je l’ai regardée et j’ai pensé qu’elle était incroyable, et je la soutenais», a-t-elle ajouté. «Si vous me connaissez et que vous me suivez, alors vous savez que j’élève constamment les femmes. Je soutiens les femmes. Donc, vous savez, j’espère que les gens comprendront que cela n’a jamais été mon intention.

Kim a animé le S NL le 9 octobre et a fait la une des journaux pour un monologue divertissant et divers sketchs comiques, dont un sur sa sœur Kourtney Kardashian . Elle n’a pas encore parlé des paroles de Debra.