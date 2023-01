De nouvelles précisions dans l’affaire Dani Alves

La crise entre le footballeur et le chanteur aurait commencé il y a plus d'un an, selon un reportage exclusif de 'Vanitatis'. Les problèmes entre Gerard Piqué et Shakira sont venus de loin, depuis au moins un an, selon le récit exclusif de Vanitatis. Apparemment, la Colombienne en aurait eu assez des problèmes avec le joueur et lui aurait demandé…