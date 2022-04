«De mes morceaux préférés» : Shakira fond devant le talent musical de son fils Milan

Shakira et Gerard Piqué forment l’un des couples les plus populaires et les plus aimés du football espagnol, car, en plus de mener des carrières professionnelles très réussies, le chanteur et le footballeur sont également les fiers parents de Milan et Sasha, deux enfants très talentueux.

Aucun des enfants de Shakira n’a montré d’intérêt pour le football professionnel. Cependant, Milan a donné beaucoup de joie à la Colombienne car, dès son plus jeune âge, elle a montré un talent surprenant pour la musique, il ne serait donc pas déraisonnable qu’à un moment donné, elle décide de suivre ses traces artistiques.

Milan n’a que 9 ans et maîtrise déjà le piano avec une habileté impressionnante. En effet, Shakira a récemment surpris tous ses fans après avoir partagé une courte vidéo de son fils en action.

La chanteuse est très consciente du potentiel de l’enfant et c’est pour cette raison qu’elle lui a procuré les meilleurs professeurs de musique, bien que la production soit un domaine qui l’intéresse également.

«Une de mes pièces préférées», a écrit Shakira pour montrer le talent de son fils aîné à ses plus de 72 millions de followers sur Instagram, qui prédisent un avenir très prometteur pour Milan.

Les enfants de Shakira et Piqué ont leur avenir assuré

Qu’ils décident d’avoir une carrière musicale ou sportive, Milan et Sasha ont leur avenir plus qu’assuré, car, en plus d’avoir une chaîne de contacts très puissante, leurs parents ont une fortune commune très proche de 500 millions d’euros.

Les affaires et la finance pourraient également être une option très intéressante pour les enfants de Shakira et Gerard Piqué, puisque la famille possède un incroyable empire commercial qui génère des profits millionnaires année après année.