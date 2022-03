De Ligt : «On a perdu Cristiano Ronaldo à la fin de l’été, et avec ce départ, on…»

Parti en fin de mercato estival, Cristiano Ronaldo (37 ans, 30 matchs et 15 buts toutes compétitions avec Manchester Utd cette saison) a laissé un vide du côté de la Juventus.

Un départ tardif de l’attaquant portugais pour Manchester United que regrette le défenseur central Matthijs de Ligt (22 ans, 29 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison).

«On a perdu Ronaldo à la fin de l’été, et avec ce départ, on perd d’office 30 buts dans la saison. On n’a pas pu tout de suite recruter quelqu’un comme Vlahovic car le deal a été bouclé trop tard, et nous avons certainement manqué d’un buteur en début de saison», a soupiré l’ancien joueur de l’Ajax pour le média néerlandais Rondo.

Un manque de poids en attaque qui va très certainement coûter le titre à la Vieille Dame, 4e, qui malgré son sursaut d’orgueil, reste à 7 points des leaders de Serie A, Naples et le Milan AC.