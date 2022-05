De Bruyne a explosé et a prévenu : «Je ne joue pas ce tournoi, ça ne m’intéresse pas…»

Un problème est-il à venir pour l’équipe de Belgique ? C’est peut-être parce que l’une de ses figures de proue et l’un des capitaines, Kevin De Bruyne, a assuré qu’il n’était pas intéressé à jouer dans l’UEFA Nations League et a précisé :

«Je n’en ai vraiment pas envie parce que pour moi, le La Ligue des Nations n’a pas d’importance. Ce sont des matches amicaux. De plus, tout le monde a eu une saison longue et difficile.»

Le milieu de terrain offensif de Manchester City veut se reposer après avoir disputé presque tous les matchs possibles de l’interminable saison 2021-22 entachée par la reprogrammation constante des matchs.

La troisième édition de l’UEFA Nations League débutera désormais en juin entre le 2 et le 14, et les quatre premiers jours de la phase de groupes régulière se joueront.

«Deux semaines (de dispute), c’est trop long. Mais bon, en tant que joueurs, nous ne pouvons pas changer grand-chose. Je n’attends pas exactement la date pour jouer. Cette Ligue des Nations n’est pas importante à mon avis», a-t-il déclaré. pour le médium belge Het Laatste Nieuws.

De Bruyne se plaint et explique un peu ce qu’est le tournoi : «Ce sont encore une sorte de matchs d’entraînement, juste après que tout le monde a joué une saison difficile. On peut dire qu’on veut plus de paix, (mais) rien ne change de toute façon terrain, nous ferons ce que nous avons à faire. De Bruyne a disputé un total de 45 matchs au cours de la saison 2021-22, dont 30 en Premier League, 10 en Ligue des champions, 3 en FA Cup et 2 en EFL Cup.

Thibaut Courtois avait également porté plainte

De Bruyne n’est pas le seul à avoir un mauvais goût de la Ligue des Nations. Son coéquipier, Thibaut Courtois, s’était plaint haut et fort en novembre 2021 de l’accumulation des matchs et, surtout, des matchs de remplissage.

«Ce match pour la troisième et la quatrième place n’est qu’un match d’argent et nous devons être honnêtes à ce sujet. Nous le jouons simplement parce que pour l’UEFA, c’est de l’argent supplémentaire.» Cette déclaration est tombée malade à l’époque.