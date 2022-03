Davido affirme : «Le seul talent au Cameroun c’est…»

Courtisé également par le FC Barcelone, Erling Haaland pourrait atterrir soit à Manchester City, soit au Real Madrid selon Jan-Aage Fjortoft.

«J’ai l’impression que le Real Madrid est en avance sur Barcelone. Manchester City… Il y a un fossé, comme on dit en Formule 1, et il s’y intégrerait très bien. Ce que je sais, c’est que le processus dans lequel ils se trouvent actuellement dépend d’un grand nombre de détails.

Au final, Erling devra prendre une décision. Tout se joue entre deux clubs et je pense que c’est le Real Madrid et Manchester City. Barcelone, je pense que c’est plus une possibilité. Peut-être que cela finira par arriver, mais pour le moment, c’est entre deux pays et deux équipes» a confié ce proche de l’attaquant dans des propos rapportés par As.