David Silva a dévoilé ses 3 footballeurs espagnols préférés de tous les temps

Au cours de son cycle en tant que joueur de Manchester City, David Silva a complété une dynamique proposée par le média officiel du club citoyen dans lequel il devait organiser sa Dream Team en considérant toute l’histoire du football.

Et à la surprise de beaucoup, le champion du monde n’a pas trouvé de place au milieu de terrain pour des personnalités comme Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets ou Xabi Alonso. Bien sûr, à d’autres postes, il a placé des footballeurs espagnols.

Dans le but, par exemple, il a souligné Iker Casillas. Et il a décidé de former son équipe de centraux avec le leadership, la catégorie, les itinéraires et l’expérience que Carles Puyol et Sergio Ramos ont contribué à la meilleure étape de l’histoire de l’équipe nationale espagnole.

«En tant que gardien de but, j’ai choisi Casillas parce que je joue avec lui depuis longtemps et j’ai gagné beaucoup de choses avec lui. Pour moi, il est le meilleur. Comme Casillas, j’ai aussi mis Sergio Ramos car il me semble être l’un des meilleurs défenseurs du monde. Et à côté de (Ramos) je mettrais Puyol parce que j’ai joué avec lui et il me semble être un joueur qui a beaucoup d’honneur», a déclaré El Chino, d’après ce qui a été recueilli (2014) sur la chaîne officielle de Man City.