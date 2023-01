David qui a brûlé vifs son ex-compagne et ses 2 enfants de 6 et 9 ans a prémédité son geste

Il était 17H00, vendredi, quand David s’est rendu au domicile de son ex-compagne à Vaudignies, en Belgique, pour déposer leurs deux enfants dans le cadre d’une garde alternée.

L’homme, âgé de 41 ans, a aspergé Sara, son ex-femme, d’essence et l’a brûlée vive dans sa maison. Puis le quadragénaire a pris la fuite avec ses deux enfants en voiture. Cinquante mètres plus loin, il a mis le feu au véhicule avec lui, Emmy, sa fille de 9 ans, et Marty, son fils de 7 ans, à l’intérieur.

«Mon compagnon était en train de soigner nos animaux. Il a entendu un gros ‘Boum’ et il a vu la voiture qui venait d’exploser. Il voyait les flammes monter» a confié une voisine.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont découvert dans la voiture incendiée trois cadavres calcinés. Ils n’ont pu que constater les décès du père et de ses deux enfants.

Quant à leur mère, les secours ont défoncé sa porte d’entrée et l’ont vu en train de brûler dans sa maison, mais elle vivait encore. Elle a succombé quelques instants plus tard.

David avait prémédité son geste. Il avait emporté du carburant avec lui. Il avait envoyé un message d’adieu à sa belle-mère (la maman de son ex-compagne) ainsi qu’à des amis dans lequel il disait être «au bout du rouleau».