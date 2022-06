David et Victoria Beckham dédient un message sincère à la reine Elizabeth II pour le jubilé de platine

Ce 4 juin, Angelina Jolie fête ses 47 ans, on imagine donc qu’elle sera entourée de ses 6 enfants, qui sont déjà adolescents et commencent petit à petit à tracer leur propre chemin.

Dans TiempoX, nous vous montrons comment Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox ont grandi, qui auraient récemment demandé à leurs parents d’arrêter de se battre, puisque depuis 2016, Brangelina a eu plusieurs affrontements devant les tribunaux pour régler votre divorce.

Maddox loin des médias étudie la biochimie

Angelina Jolie est devenue mère en adoptant Maddox au Cambodge en 2002. Actuellement, le jeune homme a 20 ans et est loin d’Hollywood, étudiant la biochimie à l’université Yonsei en Corée du Sud.

Dans le divorce de ses parents, elle a pris le parti d’Angelina Jolie, puisque lors du procès il a été révélé que lors d’un vol en avion, le jeune Brad Pitt avait eu une bagarre qui en était venue aux mains, alors le prochain biochimiste veut renoncer au nom de famille d’eux sont pere

Pax veut être DJ

Deuxième des enfants d’Angelina Jolie, il a 18 ans et est né au Vietnam, le jeune homme aime la musique et la photographie. Selon l’actrice, elle veut être DJ. Pax a eu une performance spéciale dans Maléfique.

Il a été adopté par la grande actrice en 2007 alors que le petit garçon n’avait que 3 ans et demi. On ne sait pas grand-chose de sa famille biologique, seulement qu’il a été abandonné devant un hôpital au Vietnam. Bien qu’il soit plus âgé que ses sœurs, il est entré dans la famille après Zahara et Shiloh.

Zahara fabrique des bijoux

Zahara est entrée dans la vie de Jolie en 2005 alors qu’elle n’avait que quelques mois. La petite fille est née dans une famille extrêmement pauvre.

C’était le résultat d’un viol et c’est sa grand-mère qui a décidé d’abandonner le bébé qui avait une malnutrition avancée, cela a coïncidé avec le fait qu’Angelina Jolie était en Éthiopie, travaillant comme ambassadrice de bonne volonté pour l’UNICEF, et quand elle a rencontré la petite fille qu’elle a décidé de devenir sa mère.

En 2019, la jeune femme s’est associée au joaillier Robert Procop pour créer la collection de bijoux Zahara, qui a été vendue chez Saks Fifth Avenue à New York et dans d’autres magasins aux États-Unis et en Australie.

Shiloh, la première fille biologique

Shiloh est née en Namibie en 2006, elle est la première fille biologique d’Angelina Jolie et Brad Pitt, devenant le bébé le plus célèbre au monde.

Ses parents ont vendu ses premières images pour 10 millions de dollars, qu’ils ont reversés à sa fondation. Shiloh est également le premier bébé à avoir une image de cire chez Madame Tussaud à New York.

Pendant de nombreuses années, elle s’est demandé si elle suivait une thérapie de conversion de genre puisqu’elle avait un look masculin dans son enfance, mais récemment, à 15 ans, elle a les cheveux longs et porte des robes. Sa passion est la danse et plusieurs fois ses danses sont devenues virales.

Vivienne et Knox, les jumeaux d’Angelina Jolie et Brad Pitt

Vivienne et Knox sont nés en France en 2008, ils ont actuellement 13 ans. La jeune femme avait un rôle dans Maléfique. Alors que son frère jumeau Knox participait au Kung Fu Panda, il imitait les cris d’animaux.