David Beckham raconte des choses sur sa famille que vous ne croirez pas

Justin Bieber et sa femme Hailey ont pris deux semaines de vacances aux Bahamas après que l’artiste canadien a été diagnostiqué avec le syndrome de Ramsay-Hunt. Maintenant, le couple a été capturé aux États-Unis.

L’interprète de «Peaches» et sa femme ont été pris dans une voiturette de golf. Il portait un sweat à capuche blanc, un pantalon rouge, une casquette de baseball et des lunettes de soleil, tandis que Hailey portait une veste en cuir à col noir, un débardeur blanc et des lunettes.

Plus tôt ce mois-ci, Bieber a inquiété les fans en annonçant qu’il avait reçu un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt, qui affectait ses nerfs faciaux, laissant son visage partiellement paralysé.

«Bonjour à tous. Justin ici. Je voulais vous mettre à jour les gars sur ce qui se passe. De toute évidence, comme vous pouvez probablement le voir sur mon visage, j’ai ce syndrome appelé syndrome de Ramsay Hunt , et c’est à cause de ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux et a causé la paralysie de mon visage», a-t-il déclaré.

Après l’annonce, le chanteur a été contraint d’annuler ses concerts sur sa tournée «Justice World Tour» et en réduisant considérablement son rythme de travail, il a pris du temps aux Bahamas et voilà que le couple a été photographié à Los Angeles.