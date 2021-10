David Beckham : quelles sont ses autres entreprises après un accord d’un million de dollars pour la Coupe du monde

L’artiste canadien s’est livré à un caprice luxueux et exclusif avec une montre signature Richard Mille qui ne valait que la moitié il y a deux ans.

Drake a eu 35 ans il y a quelques jours à peine et voulait s’honorer avec un cadeau de soi des plus exclusifs. L’artiste canadien a dépensé 5,5 millions de dollars (près de 5 millions d’euros) pour obtenir une montre signature Richard Mille que même Elon Musk n’a pas pu obtenir et qui est une pièce unique qui orne déjà le poignet de l’artiste. C’est ce qu’affirme le portail américain TMZ, qui définit cette montre comme «ultra rare».

Cette pièce de collection est né en 2019 et n’a pas de diamants qui ornent comme d’ autres montres de l’entreprise, mais il est en cristal de saphir et a l’intérieur du mécanisme de tourbillon complexe, ce qui améliore la précision et que seule une poignée dominent.

Des marques. Le même média défend que Drake se serait rendu chez le prestigieux Pristine Jewelers à New York pour commander et sécuriser la pièce.

En effet, le Canadien a posé avec le fondateur et propriétaire du magasin tout en exposant sa nouvelle montre. Cependant, les experts disent que ce qui pour beaucoup pourrait n’être qu’une énorme dépense se cache derrière beaucoup de choses.

Et ils expliquent qu’il pourrait s’agir de «la Joconde des montres», une pièce qui à son lancement il y a deux ans valait 2,8 millions et qui en vaut aujourd’hui le double. Son prix va-t-il continuer à augmenter ? Et si oui, jusqu’où ?

Une soirée sur le thème «Narcos»

La semaine dernière, la grande fête de Drake a eu lieu pour célébrer son 35e anniversaire. Elle s’est déroulée à Los Angeles et a réuni de nombreux amis de l’artiste et de nombreux visages connus, qui n’ont pas hésité à suivre le thème choisi par le Canadien : «Narcos».

Le chanteur est apparu avec des bottes de cowboy personnalisées, divers vêtements en denim et une veste à franges complétée par un chapeau de cowboy. L’explication de ce choix curieux se trouve dans son dernier album «Certified Lover Boy», qui a déjà réalisé un million de ventes en seulement 20 jours.