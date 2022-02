David Beckham : l’ex footballeur révèle le seul plat que Victoria mange depuis 25 ans

L’ancien footballeur anglais assure qu’il est devenu cuisinier mais entre deux rires il a avoué que sa femme «ne mange que du poisson grillé et des légumes vapeur».

David Beckham et sa femme Victoria forment l’un des couples les plus établis de la scène footballistique. Leur mariage en 1999 a fait l’effet d’une bombe dans la presse à potins et ils ont pu fonder une belle famille qu’ils affichent fièrement sur les réseaux sociaux.

Sur différentes plateformes, ils se vantent également de complicité, mais à certaines occasions, des piques ont lieu comme le dernier dans lequel l’ancien footballeur a joué lorsqu’il révèle en riant le seul plat que sa femme a mangé tous les jours depuis 25 ans.

«Je suis très excité par la nourriture et le vin et quand je mange quelque chose de bon, il veut que tout le monde l’essaye. Malheureusement, je suis marié à quelqu’un qui mange la même chose depuis 25 ans», s’est-il amusé à s’exprimer pour le podcast River Café Table 4. «Depuis que je la connais, Victoria ne mange que du poisson grillé et des légumes vapeur. Vous sortez rarement de là», a-t-il ajouté.

C’est pourquoi David Beckham se souvient des quelques occasions où il a sauté ce régime strict, même si une seule lui est venue à l’esprit : «La seule fois où il a mangé quelque chose qui était dans mon assiette, c’était quand j’étais enceinte de Harper et c’était le truc. plus étonnant. C’était l’un de mes dîners préférés. Je ne me souviens pas ce que c’était, mais je sais qu’il n’en a pas mangé depuis.»

Depuis qu’il a quitté le football professionnel, David Beckham aime la gastronomie et le bon vin et il l’a montré sur Instagram, mais ce qui est curieux, c’est qu’il est devenu de plus en plus friand de cuisine.

Et c’est que pendant ses jours à l’AC Milan, il a déjà fait une petite incursion en s’inscrivant à un cours de cuisine. «J’ai adoré», a-t-elle assuré à ce sujet pour le même podcast, ajoutant également qu’elle voulait pouvoir faire un délicieux repas italien pour ses enfants, qui l’adoraient.

«Le pire cauchemar pour les restaurants»

Fin septembre dernier, Victoria Beckham est passée par le même podcast et a avoué quelques détails sur son alimentation. Celle qui faisait partie intégrante des Spice Girls a été définie comme «le pire cauchemar pour la plupart des restaurants» car elle est «ennuyeuse quand il s’agit de bouffe».

«Je suis un mangeur très difficile. J’aime les plats préparés très simplement, sans beurre, sans huile, sans sauces… (…) Ce que j’aime le plus, c’est le poisson frais et propre cuit au four avec des légumes vapeur et du vinaigre balsamique en garniture».

Il faut se rappeler que Victoria n’a pas mangé de viande depuis qu’on lui a dit en classe à l’âge de sept ans «comment faire des hamburgers» et qu’elle ne boit pas non plus de produits laitiers. L’huile et le beurre ne font pas non plus partie de son alimentation habituelle, mais il introduit des «graisses saines» grâce aux avocats et aux noix.