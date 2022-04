David Beckham l’a conseillé : l’accord que Brooklyn Beckham doit signer pour se marier

Le Catalan, fidèle à ses principes de football, rejette une opportunité qui pourrait changer toute son existence.

Gerard Hammered sera du Barça jusqu’à son dernier souffle. Il l’a dit et répété : «A Barcelone, je raccroche mes bottes». Pourtant, David Beckham aurait tenté de persuader le Catalan de l’ajouter aux rangs de l’Inter Miami. Cependant, la négociation s’est effondrée avant d’avoir commencé.

Selon la presse américaine, Beckham lui aurait proposé un salaire annuel de plus de 5,2 millions de dollars. Gerard Piqué gagne actuellement 4,7 millions d’euros nets.

Apparemment, le petit ami de Shakira n’a même pas repensé à la proposition et n’a pas hésité à rendre Beckham moche. «La réponse est non», ont recueilli les médias qui se font l’écho du prétendu refus du buteur de rejoindre l’Inter.

Piqué n’est pas non plus la seule carte disponible. Le club de David cherche également à séduire Luka Modric, Lionel Messi, Sergio Ramos et Jordi Alba. L’équipe américaine veut entrer dans l’histoire et est derrière les stars du moment.

Gerard Hammered dévaste avec son autobiographie

Avec toutes les rumeurs de son départ du Barça, le livre autobiographique du Catalan a de nouveau pris le pas sur le marché littéraire. Il s’intitule «Aller-retour» où il exprime les rêves qu’il avait à 11 ans : jouer au Camp Nou.

Il a été publié en 2010 sous le label Grupo Planeta et est devenu l’une des œuvres les plus vendues du footballeur. Ce sont 112 pages d’anecdotes, de victoires et de défaites qui ont parcouru la vie du champion du monde de 35 ans.