David Beckham : ils ont tout gagné avec Barcelone et le footballeur offre une fortune à 4 stars

Le FC Barcelone a déjà commencé à s’armer d’une série de signatures pour la saison prochaine. L’un des noms les plus intéressants de la liste est celui de Leandro Paredes, footballeur du PSG, qui pourrait quitter l’entité parisienne après n’avoir pas eu les opportunités dont il a besoin pour acquérir des tournages en pensant à la Coupe du monde Qatar 2022.

Pour autant qu’on le sache, le milieu de terrain argentin aurait un «feu vert» du club parisien pour pouvoir émigrer dans l’équipe qui lui plaît, oui, l’équipe de France aurait fait comprendre que l’institution qui veut avoir leur services pour le prochain cours, devrait payer un total de 50 millions d’euros.

Figure que bien que du FC Barcelone, ils ne seraient pas disposés à payer, de la part des dirigeants s’ils croient qu’ils peuvent conclure les négociations pour beaucoup moins.

C’est pourquoi, dans les prochaines heures, les agents des deux institutions européennes seraient sur le point de se réunir pour s’asseoir et commencer à négocier le dossier du joueur.

Pour autant que l’on sache, il pourrait s’agir de négociations assez longues, et on suppose qu’elles ne pourraient parvenir à un accord que dans quelques semaines.

Pour l’instant, tout semble bloqué et bien qu’ils n’aient pas encore formellement entamé la négociation, ce roman fera longtemps parler de lui.

Étant l’un des amis les plus proches de Lionel Messi, coéquipier au PSG et en sélection argentine, la star de Rosario se serait entretenu avec Leandro Paredes pour lui dire à quoi ressemble le FC Barcelone et tenter de le convaincre d’aller y jouer.

Bien que l’attaquant argentin n’ait pas terminé de la meilleure des manières, il aime l’institution culé et sait qu’un joueur comme le milieu de terrain pourrait beaucoup aider l’institution de Xavi Hernandez.