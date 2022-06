David Beckham avoue : «C’est le meilleur footballeur avec lequel j’ai a joué…»

Tout comme Neymar a déclaré que Lionel Messi est le meilleur footballeur avec lequel il ait jamais joué et Karim Benzema vient de confirmer qu’aucun de tous les coéquipiers qu’il a eu ne se compare à Cristiano Ronaldo, le légendaire David Beckham a choisi le talent le plus impressionnant avec qui il s’est rencontré tout au long de son parcours professionnel.

Bien qu’il ait également pu partager avec des légendes telles que Ronaldo Nazário, Raúl González Blanco, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho ou Kaka, l’ancien capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre a placé le grand Zinedine Zidane à un autre niveau.

Lorsque, lors d’une conversation avec Gary Neville pour The Overlap, on lui a demandé de nommer le joueur le plus talentueux qu’il ait rencontré, l’ancienne star de Manchester United a tout de suite été frappé par la classe, l’élégance, l’intelligence et, surtout, la technique. Pour Becks, c’était toujours Zizou et les autres.

«Le meilleur joueur de football avec qui vous ayez jamais joué ?», lui a demandé Gary Neville dans une dynamique Quick Question publiée sur la chaîne officielle de The Overlap.

Et le triple vainqueur, qui a également été champion d’Angleterre, d’Espagne et de France, a répondu : «Le meilleur footballeur avec qui j’ai jamais joué ? Zidane».

Avant l’ère de la domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane et Ronaldo Nazário étaient au sommet. Et sûrement, étant milieu de terrain, Beckham a vu avec encore plus de fascination ce que le Français était capable de faire sur le terrain. Rien à redire, votre honneur.