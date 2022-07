David Alaba lâche la vérité : «J’ai affronté Cristiano Ronaldo et Messi Lionel mais…»

Gareth Bale insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de se retirer du football et souhaite jouer pour le Pays de Galles à l’Euro 2024 et potentiellement au-delà.

Il y avait eu des suggestions selon lesquelles Bale, 32 ans, pourrait raccrocher ses bottes après la prochaine Coupe du monde au Qatar, où le Pays de Galles affrontera les États-Unis, l’Iran et ses rivaux l’Angleterre dans le groupe B. Cependant, l’ancienne star de Tottenham et du Real Madrid a récemment mis la plume sur papier sur un contrat d’un an avec le club MLS du Los Angeles FC.

Bale a maintenant clairement indiqué qu’il avait l’intention de jouer au-delà de la fin de cette saison, avec les prochains Championnats d’Europe en Allemagne et la Coupe du monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique, deux cibles potentielles.

«J’ai encore 32 ans et j’ai encore de nombreuses années devant moi», a déclaré Bale lors de sa première conférence de presse pour le Los Angeles FC. «Je ne suis pas venu ici pour être ici depuis six mois, 12 mois, je suis venu ici pour essayer d’être ici le plus longtemps possible».

«Je veux faire du mieux que je peux, laisser ma marque dans cette ligue, cette équipe. J’ai hâte à l’avenir, ce n’est pas court. Cela me donne également la meilleure opportunité de continuer vers les prochains Euros, peut-être plus loin, donc mon plan est de vraiment travailler dur».