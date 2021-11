Danse avec les stars : Tayc gagnant 2021

Le coup d’envoi de la grande finale de Danse avec les stars a été lancé ce vendredi 26 novembre ! Pour le dernier numéro de cette onzième saison, ce sont Michou, Bilal Hassani et Tayc qui ont su se hisser au fil des semaines jusqu’à la finale.

Une saison qui fut particulièrement scrutée, et qui a notamment été marquée par une situation inédite. En effet, pour la première fois, TF1 a mis en scène un duo masculin, puisque Bilal Hassani nous a offert de nombreuses prestations époustouflantes au bras de son partenaire, Jordan Mouillerac. Tayc et Fauve Hautot ont eux aussi mis le feu sur le parquet de Danse avec les stars, enchainant les performances époustouflantes.

Une grande finale de niveau !

De son côté, Michou ne partait pas dans l’équipe des grands favoris. Mais grâce à la patience de sa partenaire, Elsa Bois (nouvelle recrue de l’émission), le jeune youtubeur a fait des efforts considérables… Et a même appris à dévoiler ses sentiments ! Ce vendredi 26 novembre, ils étaient donc tous réunis sur le parquet de Danse avec les stars. Tout comme les membres du jury, Denitsa Ikonomova, Chris Marques, Jean-Paul Gaultier et François Alu.

Evidemment, à la présentation, les téléspectateurs ont pu retrouver un Camille Combal plus en forme que jamais, comme à son habitude. Pour la grande finale, tous les candidats éliminés (sauf Dita Von Teese) étaient eux aussi de la partie. Et le spectacle a tout de suite été au rendez-vous !

Et le gagnant de Danse avec les stars 2021 est…

Pour cette finale, l’un des trois duos s’est fait éliminer dès le premier round. Sur un freestyle, ce sont d’abord Tayc et Fauve Hautot qui se sont lancés sur le parquet de Danse avec les stars. Et ils ont une fois de plus fait carton plein du côté du jury, raflant quatre 10/10 d’entrée de jeu ! Ce qui a corsé le jeu pour Michou et Elsa Bois, qui ont quant à eux récolté 32 points.

Un score qui les a mis sur un siège éjectable, puisque finalement, Bilal Hassani a raflé 39 points, se hissant jusqu’à la dernière partie de la finale face à Tayc. Si certains internautes ont été déçus par l’élimination de Michou et Elsa Bois, le spectacle a continué de plus belle du côté de TF1.

Au programme : une samba enflammée de Tayc et Fauve Hautot et une première valse pour Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. A la fin de ces deux prestations, les quatre jurés ont affiché leur préférence pour Tayc. Puis, ce dernier a rempilé avec un contemporain sur du Stromae, tandis que son concurrent a lui aussi exécuté un contemporain sur Sia.

De quoi resserrer un peu plus l’étau. Et c’est là que les votes du public ont tranché en faveur de… Tayc et Fauve Hautot ! Le chanteur devient ainsi le 11ème gagnant de l’histoire de Danse avec les stars après un parcours presque sans faute !