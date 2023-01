Daniel Alves : accusé de viol, la presse espagnole fait de nouvelles révélations

La presse espagnole fait de nouvelles révélations ce lundi sur l’affaire Daniel Alves (39 ans), accusé de viol et actuellement incarcéré en Espagne dans une cellule de l’établissement Brians 2, à Sant Esteve Sesrovires au nord-est de Barcelone.

Le journal La Vanguardia a pu recueillir grâce aux témoignages de plusieurs détenus des informations sur la vie en prison du Brésilien, incarcéré depuis une dizaine de jours en raison d’une plainte déposée par une femme qui affirme avoir été violée le 30 décembre dans une boîte de nuit de Barcelone.

D’après le journal espagnol, le Brésilien continue de nier les faits mais se dit prêt à accepter les décisions de la justice à son encontre et à y faire face.

L’ancien joueur du FC Barcelone, qui ne bénéficie d’aucun traitement de faveur au sein de cet établissement pénitentiaire, semble s’acclimater petit à petit à ce nouvel environnement à en croire ses codétenus.

Les confidences de Dani Alves

Toujours selon la même source, Dani Alves se laisse aller volontiers à certaines confidences sur son état d’esprit.

«Le footballeur a été laissé de côté, et le Dani qui est ici est un (détenu) de plus (…) J’accepterai tout ce qui arrivera. Je suis partie de chez moi quand j’avais à peine 15 ans. J’ai surmonté des situations très difficiles et compliquées dans ma vie. C’en sera d’une de plus, ça va passer. Rien ne me fait peur», aurait lancé le latéral brésilien dont le contrat avec les Pumas a été rompu au moment où l’affaire a éclaté dans les médias.

D’après Alves, la relation avec la femme qui l’accuse de viol était consentie et ses mensonges lors de sa première déposition sont liés à un malaise par rapport à son infidélité.

Le principal intéressé serait en revanche beaucoup plus mal à l’aise lorsque certains détenus lui demandent plus de précisions sur cette fameuse soirée.

Que risque-t-il concrètement ?

Pour ce genre d’affaires, la justice espagnole prévoit des peines qui oscillent entre quatre et douze ans de prison si l’accusé est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. L’avocat de Dani Alves va présenter prochainement un recours devant le tribunal pour demander une libération conditionnelle.