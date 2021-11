Dani Alves : voici la date de sa présentation au Barça

Dani Alves passe ce matin des examens médicaux en vue de signer un contrat avec Barcelone. L’arrière latéral brésilien a été vu ce matin entrer à l’hôpital de Barcelone, afin de subir les tests de condition physique habituels.

A son arrivée à l’hôpital et confronté à plusieurs journalistes qui l’attendaient, l’ancien joueur de São Paulo a plaisanté et s’est adressé à la presse avec un peu d’humour et le sourire aux lèvres : «Je vous ai déjà manqué ? Je suis toujours surprenant».

Selon le plan, le joueur devrait rejoindre la séance d’entraînement guidée par Xavi cet après-midi, mais sa présentation officielle ne devrait avoir lieu que plus tard.

Dani Alves, rappelons-le, rejoindra la formation de l’équipe Blaugrana mais ne pourra jouer qu’à partir de janvier, lorsque la nouvelle fenêtre de transfert s’ouvrira et que Barcelone pourra inscrire le joueur.