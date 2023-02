Dani Alves : un détenu a révélé le traitement qu’il reçoit en prison et s’il bénéficie ou non d’un traitement spécial

Étant l'une des femmes royales les plus reconnues pour sa beauté et son grand style, Kate Middleton voulait poursuivre son rêve d'être une grande créatrice de mode après avoir obtenu son diplôme universitaire, et bien sûr, bien avant d'épouser le prince William d'Angleterre. Pendant sa jeunesse, l'actuelle princesse de Galles a étudié l'histoire…